El ciclista Rigoberto Urán es actualmente uno de los deportistas más queridos por los colombianos. En su honor, el Canal RCN televisión realizó una telenovela que narra su vida hasta lo que es hoy. Para retratar su historia fue necesario recrear un lugar que determinó su vida: la casa de su infancia.

Los televidentes de ‘Rigo’ han despertado su interés por conocer el municipio de Urrao, en Antioquia, tierra natal de la figura deportiva. Un hombre relató su experiencia al encontrar el hogar en el que creció Urán. Así lo compartió en un video que subió Noticias TeleMedellín a su canal de YouTube. “Este es un callejoncito y acá en esta casa vivió Rigoberto Urán con su mamá, con su papá y con su hermanita”.

A pesar de no tener el mismo aspecto que en la serie (porque el ciclista la remodeló cuando pudo) la ubicación sigue siendo la misma, aunque ahí ya no viva él. Esto no es impedimento para que urraeños se sientan orgullosos de habitar el espacio en el que creció su ídolo.

La recreación en estudio

“Para mí era frustrante ver la casa tan acabada y los amigos míos con unas casas todas bonitas, entonces yo dije: ‘para mí lo más importante es la casa’. Apenas recibí dinero la empecé a cambiar”, comentó Rigoberto Urán en una entrevista con el Canal RCN. “La tumbé completa y la volví a levantar de nuevo”.

Sobre la recreación en tamaño real de la edificación que realizó la producción en uno de los estudios en Bogotá, Urán, que desempolvó fotos de su papá, felicitó al equipo por el trabajo escénico que realizaron para que se pareciera tanto a la locación real y al aspecto que tuvo su hogar por muchos años, sin embargo, confiesa que el recordar su pasado ha sido duro. “La casa ha cambiado demasiado, a mí me encantaría mucho poder tener la casa original. Sería como volver a recordar todo lo que me ha dado el ciclismo”.

En ese hogar el ciclista vivió el duelo del asesinato de su padre cuando apenas tenía 14 años y se formó por los siguientes años hasta que se mudó a Europa. Sin duda un ejemplo de valentía y constancia, en un país lleno de violencia y precariedad.

