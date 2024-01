A la presentadora de ‘Día a día’, Catalina Gómez, le preguntaron cómo le había parecido el nuevo éxito de los exponentes del reguetón Maluma y J Balvin, ‘Gafas negras’.

(Vea también: Así luce la niña de los zapatos rotos, que ganó ‘La voz kids’; se creció)

Carolina Cruz y Carolina Soto dijeron que el éxito les gustó, no obstante, Gómez se pronunció ante el tema musical de los paisas: “No la entendí”. Otros de los presentadores como fue el caso de Carlos Calero indicaron que el tema es bueno y que la colaboración entre los artistas fue acertada para iniciar el año.

Este jueves 25 de enero los paisas lanzaron ‘Gafas negras’ a nivel mundial. La grabación tuvo lugar en Medellín, Colombia, durante el lanzamiento del disco de Maluma, en compañía de los amigos más cercanos de ambos en la escena urbana.

En el video se encuentran los artistas en el que se retrata la reacción de los invitados, quienes lucían gafas negras y disfrutaron de una celebración en medio del nuevo tema musical.

La dirección del video estuvo a cargo de César ‘Tés’ Pimienta, de Royalty Films, y Juan Pablo Caldas.

Lee También

Letra de ‘Gafas negras’, canción de Maluma y J Balvin

Gafas negra’ pa’ que no se vea la nota.

Viendo como to’ los culo’ aquí rebotan (rebotan).

La disco oscura, me siento que estamo’ en Gotham (Gotham, Gotham).

Si tiene novio esta noche ella lo bota, yeah (wuh).

Vamo’ a ver cómo resolvemo’ (resolvemo’).

De ese cuerpo estoy pega’o como Venom (Venom, Venom).

Pero tranqui, tranquila, que estamo’ melo’.

La disco la cerramo’, fumando y bellaqueando.

Es que las babie’ vinieron a perrear.

Y las que trajeron gato que lo suelten un rato.

Tranquilos, que es para un perreo na’ má’.

Perreando.

Maluma, ba-ba-baby, yeah.

Entramo’ a la disco normal.

Sabe que la vo’a romper sin entrar.

Hasta dormido no paro ‘e facturar, sí.

Ese culito a cualquiera pone a orar, ey.

Pero en la mía, mala mía.

Ese cuerpito lo tiene al día.

A ti te rezo, Ave María.

En ti confío, como un mesías.

Si quiere’ te compro guaro.

To’ mis carro’ tienen aro’.

La cuenta ‘e banco es un descaro.

La baby quiere, quiere to’ caro.

A vece’ me busca y yo no le paro

Ayer borramo’ cassette

Doce babie’ en el jet

Tengo videíto’ que subiste al internet

Terminamo’ aquí y formamos un get

Siempre te busco, avisa cuando esté’

Tranquila

No me molesta si se besa con la amiga

El party lo seguimos hasta el otro día (yeah)

Aquí adentro me quedo con la bandida

La disco la cerramo’, fumando y bellaqueando (ah) (wuh)

Es que las babie’ vinieron a perrear

Y las que trajeron gato que lo suelten un rato

Tranquilos, que es para un perreo na’ má’

(Yo, leggo)

Lo doy con el palo, como Alexis y Fido te vo’a dar

A ese culo le vo’a colaborar

La baby es gángster, también le gusta frontear

Y en la casa ya no va a quedarse (no), no

Esto no es pa’ enamorarse

De ti no creo que me canse (ey)

Le tiran y no tienen chance (no, no)

Ese culo es mío, parce, yeah-yeah

Tranquila

No me molesta si te besa’ con la amiga

El party lo seguimo’ hasta el otro día

Aquí adentro me quedo con la bandida

Perreando

Duro, duro, duro

Duro, duro, duro

Duro, duro, duro, duro

J Balvin, man

Latino gang, gang (jaja)

Maluma

Yeah, Don Juan

Don Juan, Juan

Leggo, eoh

Medallo en el mapa, sí sabe’ (yeah)

MadMusick, yeah-yeah-yeah

Sonríe

Leggo

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.