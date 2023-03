Cada mañana, los presentadores de ‘Día a Día’ llevan invitados especiales al set para hablar sobre diferentes temas. Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas y Jhovatony, comparten sus ideas y conocimientos junto con ellos y, además, entretienen a los televidentes con las divertidas secciones del programa.

(Vea también: A ‘Día a día’ volvió Catalina Gómez y llegó nuevo presentador; más de uno quedó en “shock”)

View this post on Instagram A post shared by Día a Día Caracol (@diaadiacaracoltv)

Qué le pasó a Catalina Gómez en ‘Día a Día’

Juan Pablo Obregón fue uno de los invitados al matutino de Caracol Televisión en la más reciente emisión. Allí, habló sobre sus seis hijos y su esposa Ana María Malagón.

De acuerdo con lo que dijo el actor, como familia han tenido que enfrentar varios momentos difíciles. Hace unos años, tuvo una crisis con su esposa, sumado a tres bebés que han perdido, hechos que ha sido bastantes dolorosos y que terminaron afectándolos.

El relato de Obregón hizo que Catalina Gómez recordara que ella también ha vivido ese doloroso proceso. Con lágrimas en sus ojos, dijo: “es muy doloroso y muy frustrante cuando uno quiere tener hijos y no se puede o cuando se sufre una perdida”.

Cuántos hijos perdió Catalina Gómez

En varias oportunidades, la presentadora antioqueña ha revelado que ha perdido tres bebés. “Cuando quedé en embarazo de Emilia en realidad fue un proceso normal, tranquilo, fácil, pero cuando quise quedar en embarazo de Cristóbal pues comenzaron las dificultades porque pasaba y pasaba el tiempo y no lo lograba”, comentó en sus redes sociales. “Luego de hacerme muchos exámenes, los doctores me dijeron que tenía un síndrome de ovarios poliquísticos y que era muy difícil que quedara embarazada nuevamente. No obstante, logré quedar embarazada, pero a los tres meses perdí el bebé”, contó.

En ese proceso, perdió dos hijos más. “En ese momento fue un dolor super grande, nunca pensé que fuera a doler tanto y que se sintiera tan fuerte. Perdí otros dos bebés durante ese proceso. Fue muy doloroso y desgastante todo ese proceso. Yo sentía que podía ser mamá otra vez”, dijo para Lo sé todo hace un tiempo.

(Lea también: “Sueño hecho realidad”, Catalina Gómez reveló por qué no ha salido ‘Día a día’)

Cuando quedó embarazada de Cristóbal, su hijo menor, los médicos le dijeron que el bebé tenía complicaciones de salud. “Volví a quedar embarazada. Le tenía pavor ir a las ecografías a que me dieran malas noticias. El doctor me dijo que solo había un 1 % de que naciera sin complicaciones. Me acordé entonces de mi mamá y puse todo en mano de Dios. Gracias a Dios me dijeron unos meses después que el niño estaba perfecto”.