Maluma es hoy por hoy uno de los artistas más importantes de Colombia y el mundo. Millones de personas lo siguen en sus redes y también están pendientes de cada lanzamiento y concierto.

Por eso, no era raro que unas recientes publicaciones relacionadas con él se hicieran virales en las últimas horas. La protagonista es una joven, exactamente una modelo colombiana que hizo parte de uno de los videos del artista.

(Lea también: “Campeón, hijue…”: Maluma, en desmedido papelón por título de Argentina)

La mujer se sinceró en redes y reveló cómo es trabajar con Maluma. Y lo cierto es que solo le dedicó halagos.

Ella aseguró con mucha gracia que la contrataron por medio de una agencia, pues cumplía con los requisitos de las chicas que buscaban. El día de la grabación trabajó durante varias horas, pero solo fue hasta las seis de la tarde que le dijeron que debía grabar unas escenas con Maluma. En ese momento ella quedó en ‘shock’.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, por obvias razones. Cuando yo llegué ahí, parce, yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no”.