Maluma, que luego de su polémica participación en Qatar 2022 sorprendió con un nuevo ‘look’, compartió en sus redes sociales un mensaje con el que dejó en evidencia que tuvo una fiesta para el olvido.

El artista colombiano está en Estados Unidos, donde ha tenido un par de presentaciones, como en el ‘Vibra Urbana Miami’. Allí pasó una aburrida farra, pues le habrían puesto las mismas canciones durante toda la noche.

A través de su cuenta de Twitter, Maluma relató que escuchó las mismas ocho canciones toda la noche (en una discoteca de la cual no mencionó el nombre) y señaló que eso le parece un falla porque hay mucha música y artistas como para estar repitiendo.

“Ayer estuve en la disco y escuché las mismas ocho canciones toda la noche, qué mierd*. No me gustó para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. ‘Fail’”, escribió el intérprete de ‘Sobrio’, ‘Junio’, entre otros éxitos.

Maluma se puso bravo por música que ponen en discotecas

Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mierda. No me gusto para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL 👎🏻👎🏻👎🏻 — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 12, 2022

El comentario del antioqueño desató una oleada de reacciones. Aunque algunos internautas respaldaron lo mencionado por ‘Papi Juancho’, otros aprovecharon para cuestionarlo.

“Tienes razón siempre es lo mismo”, “Maluma está enfadado porque le han puesto en una discoteca 20 veces la Session de Quevedo, ‘Tití me preguntó’, ‘Despechá’ y ‘Me porto bonito’”, “si lo dices por que no sonó ni una canción tuya, eso es normal. Tus canciones no suenan en las discotecas”, son algunas de las reacciones.