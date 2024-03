Un comentario del cantante ‘Mono’ Zabaleta durante una entrevista generó controversia entre los seguidores de la música vallenata luego de que revelara que el rey vallenato y cantautor Omar Geles cobra entre 60 y 70 millones de pesos por una canción inédita.

Lee también: Fabian Corrales reveló la historia detrás de ‘Así me hizo Dios’, la biografía cantada de Diomedes Díaz

Aunque se desconoce la fecha exacta de la entrevista al artista sandiegano, este manifestó que en una oportunidad había incluido un tema del músico en uno de sus álbumes, pero desistió luego de conocer el precio de la canción, a la que ya le había hecho un videoclip.

“Hay canciones que le he grabado, pero nunca me han pegado las canciones de él. A Ómar le grabé varios temas iniciando, pero ahora cobra 60 y 70 millones de pesos. Yo el CD pasado tenía una canción con video grabada y me dijo que costaba eso, pero le dije que no tenía la plata para pagarle eso y la saqué del CD. Yo pienso que dar 70 millones por una canción le mata la bendición a la canción”, expresó Mono Zabaleta.