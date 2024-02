Por: El Espectador

El compositor y arreglista dominicano Juan Valdez Ybet demandó al músico Wilfrido Vargas por la autoría de la canción ‘El baile del perrito’, lanzada en 1989. Valdez le dijo a The Associated Press que comenzó el proceso judicial debido a “promesas incumplidas” y por sugerencia de una asociación de compositores. La audiencia sobre el proceso debía llevarse a cabo ayer miércoles 28 de febrero, pero fue reprogramada hasta el próximo 22 de mayo.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, dijo el compositor demandante. La canción fue éxito cuando se lanzó y se convirtió en uno de los títulos insignia de Wilfrido Vargas, quien preocupó a sus fanáticos por una entrevista.

“Pero yo no reclamo eso, yo reclamo la B de la canción”, dijo Valdez, quien aseguró que el lado B de la canción es de su autoría. “El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de ‘El baile del perrito’, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce”, agrega el músico.

“Respeto mucho a Wilfrido, lo que pasa es que ellos me prometieron algo hace unos años, él y el mánager, después no me cumplieron”, cuenta Valdez. Por su lado, el encargado artístico de Vargas dijo que: “Wilfrido no tiene ninguna opinión al respecto. Ese caso está en los tribunales de la República. Agradecemos su interés”.

¿Quién es Juan Valdez Ybet?

Juan Valdez Ybet es un arreglista y compositor dominicano que se ha dedicado a la música latina durante toda su carrera. El músico ha colaborado con artistas como Sergio Vargas, en temas como “La ventanita” y “La pastilla”. Asimismo, fue arreglista de otra canción de Wilfrido Vargas, “Por La Plata Baila El Mono”. También ha colaborado con Fernando Villalona y Eddy Herrera.

