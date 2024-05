Por: Caracol Televisión

El mundo de la música no sale de su asombro ante el inesperado y repentino fallecimiento de uno de los exponentes más grandes del vallenato: Ómar Geles. El compositor, cantante y acordeonero falleció a sus 57 años y en las últimas horas se dieron a conocer detalles del lugar en el que será enterrado; pues estará a pocos metros de Diomedes Díaz y de Martín Elías.

La muerte del músico enlutó al país y a su velorio asistieron varios intérpretes como Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Poncho Zuleta y muchos más, quienes le dieron el último adiós y acompañaron a la madre del cantante en este doloroso momento.

La noticia más reciente es que los restos del compositor de ‘Los Caminos de la vida’, ‘Tarde lo conocí’, ‘Hoja en blanco’ y más himnos del género, reposarán en el cementerio Jardines del Ecce Homo, el cual es un lugar bastante visitado, pues allí también están las tumbas de ‘El Cacique de la Junta’, su hijo Martín Elías, Kaleth Morales, Rafael Escalona y el acordeonero Colacho Mendoza.

Cómo será la tumba de Ómar Geles en el cementerio de Valledupar

El periodista Álvaro Alcides Álvarez utilizó sus redes sociales para mostrar el lugar donde están cavando la tumba en la que el cuerpo de Ómar Geles reposará. En su perfil de Instagram publicó un video ilustrando lo cerca que estará, en especial, de Diomedes y Martín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Alcides Alvarez (@alvarotriplea)

La vez que Ómar Geles peleó con Diomedes Díaz en pleno concierto

En 2005 en la Plaza Alfonso López de Valledupar, durante una presentación del ‘Cacique de la Junta’, Geles y Diomedes compartieron tarima, pero luego protagonizaron una discusión.

Todo surgió cuando el compositor de ‘Los Caminos de la Vida’ tomó un micrófono para dirigirse al público, pero Diomedes lo interrumpió diciendo varias veces la frase: “toque el acordeón”.

Ante esto, el ambiente se tornó tenso y Geles dijo enfurecido: “Usted me mandó a cantar y no me calle ahora” , pero ahí no acabó el altercado. Diomedes le respondió que se limitara a tocar su instrumento porque de lo demás se encargaba él; y su colega le contestó: “Yo quiero cantar este pedacito”.

Finalmente, otra persona le quitó el micrófono a Ómar y el Cacique aprovechó para darle un beso en su mejilla; pero la molestia del acordeonero fue evidente al despedirse del público rápidamente y abandonar el escenario. Una vez solo en la tarima, Díaz dijo: “Aquí el que tiene que hablar, figurar y todo soy yo. Que le dé rabia al que sea” .

