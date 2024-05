Por: Caracol Televisión

El vallenato está de luto por la muerte de Omar Geles, uno de los exponentes más importantes y respetados de este género musical, cuya voz se apagó el 21 de mayo a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis en su natal Valledupar.

A raíz de su deceso, sus más fervientes fanáticos han revivido episodios que marcaron su trayectoria, como cuando se molestó con Diomedes Díaz en plena tarima por mandarlo a callar.

El hecho en cuestión sucedió en 2005 en la Plaza Alfonso López de Valledupar durante una presentación del ‘Cacique de la Junta’, en la que contó con la compañía de Geles para interpretar el acordeón, pero luego protagonizaron una discusión.

Todo surgió cuando el compositor de ‘Los Caminos de la Vida’ tomó un micrófono para dirigirse al público, pero Diomedes lo interrumpió diciendo varias veces la frase “toque el acordeón”.

Ante esto, el ambiente se tornó tenso y Geles le contestó enfurecido: “Usted me mandó a cantar y no me calle ahora”, pero ahí no acabó el altercado. Diomedes le insistió en que se limitara a tocar su instrumento porque de lo demás se encargaba él, pero el músico no cedió: “Yo quiero cantar este pedacito”.

Finalmente, otra persona le quitó el micrófono a Ómar y el ‘Cacique’ aprovechó para darle un beso en la mejilla. Pero la molestia del acordeonero fue evidente al despedirse del público rápidamente y abandonar el escenario.

“Aquí el que tiene que hablar, figurar y todo soy yo. Que le dé rabia al que sea”, concluyó Díaz, una vez solo en tarima.

Ómar Geles recordó pelea con Diomedes Díaz y dijo cómo se reencontraron

En mayo de 2023, Ómar Geles recordó este momento y relató lo sucedido en un video de TikTok: “Me emocioné tanto que el hombre se puso celoso”.

Asimismo, contó que cuando se lo volvió a encontrar en el aeropuerto de Barranquilla, intentó esconderse de él, pero el cantante lo vio y lo llamó para darle un fuerte abrazo:

“¡Omar, pa onde va, venga pa acá! Deme un abrazo y no se preocupe que eso son cosas del folclor; ni usted hizo mal, ni yo hice mal, yo lo quiero”, narró Geles.

El último concierto de Ómar Geles fue en Bogotá

El también compositor tuvo la posibilidad de despedirse de sus fanáticos, sin saber que sería su última presentación, gracias a que estuvo en el show que dio Silvestre Dangond en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 18 de mayo de 2024, en el que estuvo con grandes figuras del género como Peter Manjarrés, Fonseca, Carlos Vives y Juancho de la Espriella.

De hecho, Geles decidió inmortalizar este momento a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí publicó un video del espectáculo en el que no solo le agradeció a su colega por la invitación, sino que también expresó lo orgulloso que se sentía de haber sido testigo de su crecimiento dentro de la industria.

