La leyenda vallenata acompañó a Diomedes Díaz en la plaza Alfonso López de Valledupar en el año 2005. Dicha presentación fue un hito para el vallenato, pues el ‘Cacique Vallenato’ mandó a callar a Ómar Geles ante miles de personas que estaban presenciando el espectáculo.

A pesar del paso de los años, el hecho quedó registrado en video y muchos lo recuerdan, pues a pesar de que se notó la tensión en tarima, todo quedó en una anécdota que no pasó a mayores.

Aún no está claro si el ego le jugó en contra a Diomedes. Esa noche el ‘Cacique’ le dio el espacio a Ómar Geles para cantar y entonar alguna estrofa, aunque la misión de este era la de siempre, tocar el acordeón.

Cuando Geles soltó el instrumento y empezó a cantar, Diomedes se devolvió y arremetió contra el compositor diciendo: “toque el acordeón”, frase que repitió en reiteradas ocasiones mientras el resto de músicos tocaba al fondo.

Ómar reiteró que quería cantar un pedazo de una canción e, incluso, un miembro del ‘staff’ se acercó y le quitó el micrófono. Si bien, se presumía que él debía seguir tocando el acordeón, terminó inesperadamente su presentación, a pesar de que Diomedes Díaz lo intentó abrazar.

En 2021, el fallecido cantante recordó la anécdota en sus redes sociales. Geles dijo que el “papá de los pollitos” lo había invitado a cantar y tal fue la emoción que el mismo Diomedes le pidió que solo tocara el acordeón.

“Ustedes recuerdan cuando el papá de los pollitos me invitó con una cantar una canción en su concierto, yo me emocioné tanto que cerré los ojos y el hombre se puso celoso”, dijo.

Aunque el artista reconoció que se había bajado de la tarima enojado, sostuvo que su mayor temor era encontrarse con Diomedes Díaz en otra oportunidad.

“Quiero decirles que después de eso yo me bajé de la tarima, me bajé bravo con él y yo decía, cómo será cuándo me vea con él otra vez”.