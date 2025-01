En la madrugada del miércoles 22 de enero de 2025, el reconocido periodista y locutor colombiano Kenneth Torres falleció, dejando una profunda huella en el ámbito periodístico del país. Tras cinco años de ejercer como reportero en Blu Radio y colaborar con diversos medios destacados como Citytv y Noticias RCN, su partida ha conmocionado a colegas y oyentes por igual.

Blu Radio, donde Torres dejó un legado importante, confirmó la triste noticia a través de un comunicado difundido en la mañana. “Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestro apreciado compañero Kenneth Torres”, mencionaron desde la emisora.

Kenneth Torres se distinguió en el periodismo colombiano no solo por su rigor profesional sino también por su calidad humana. Su trayectoria incluyó un reconocimiento significativo en 2008, cuando recibió el Premio de Periodismo ‘Álvaro Gómez Hurtado’ por una investigación destacada sobre el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, que hizo junto a un equipo de Citytv. E

En declaraciones anteriores, Torres había expresado su pasión por los medios de comunicación y su deseo de continuar en esta carrera por el resto de su vida. “Me gustan los medios, quisiera disfrutar de mi profesión hasta donde más pueda”, señaló en una entrevista en 2018 durante la Conferencia Episcopal de Colombia.

Sin embargo, el último año estuvo marcado por desafíos de salud para Torres, quien se vio obligado a retirarse temporalmente de la actividad radial debido a altibajos en su condición física. Aunque en septiembre de 2024 pareció recuperarse momentáneamente, complicaciones no especificadas continuaron afectando su salud, según compartió él mismo y colegas cercanos.

Lee También

Cómo fueron los últimos días de vida de Kenneth Torres, periodista que murió

Diego Guaque, reconocido periodista y que superó hace poco una dura enfermedad, contó a través de su cuenta de Instagram algunos detalles sobre el reconocido periodista Kenneth Torres y cómo fueron sus últimos días de vida.

“Kenneth murió poco después de la medianoche. Casi sumó un año conviviendo con un cáncer de estómago detectado muy tarde. Si bien llevábamos más de 20 años como colegas, fue la enfermedad la que originó nuestra amistad. Cuando yo salía, él apenas entraba a ese largo y tortuoso túnel de temores e incertidumbre. El buen Kenneth se sometió a quimioterapias, pero no surtieron efecto. El tumor nunca dio tregua, por el contrario, se esparció a más órganos”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Guauque (@diego_reportero)

Finalmente, dio detalles de cómo se enteró de la muerte de su colega: “Ayer en la tarde, Catalina me permitió volverlo a ver en la clínica Los Cobos de despedirme. ‘Mi muchacho está sufriendo mucho. No es justo con él. Prefiero entregárselo a Dios para que pueda descansar. No te imaginas la noche que acabamos de pasar’ me dijo compungida. Ocho horas después, partió”, agregó Guauque.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.