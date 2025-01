Iván Mejía Álvarez, a sus 74 años, aún continúa siendo una figura influyente en el periodismo deportivo de Colombia, a pesar de haberse retirado de la escena mediática a finales de 2018. El periodista, conocido por su extensa trayectoria y su estilo incisivo, es particularmente recordado por su rol dentro de ‘El pulso del fútbol’ en Caracol Radio y como comentarista en Win Sports.

Actualmente, Mejía vive en Cartagena y ha mantenido un perfil bajo respecto a apariciones en medios masivos, optando por limitar su presencia pública a comentarios esporádicos en su cuenta de la red social X, bajo el usuario @PajaritodeIvan.

A través de esta plataforma, comparte sus puntos de vista no solo sobre fútbol, sino también sobre variados temas nacionales. Recientemente, Hollman Morris, gerente de RTVC, intentó persuadir a Mejía para que reconsiderara su retiro y volviera a los medios. Morris publicó una fotografía junto a Mejía con un mensaje que buscaba motivarlo a retomar el micrófono.

Aunque el periodista lo negó en su momento, la información circuló en medios y muchos se ilusionaron con su regreso. De hecho, en los últimos apareció un supuesto comunicado de RTVC afirmando que “Mejía y Morris revolucionarán el periodismo deportivo” y sugiriendo un retorno del comunicador a la televisión.

Ante esta situación, Mejía se puso furioso y nuevamente desmintió esa información: “Este comunicado de RVTC es absolutamente falso. No voy a trabajar para la televisión pública, ni hoy ni mañana. Estoy retirado de los medios públicos y me siento maltratado por esta versión. No es no, déjenme tranquilo en mi retiro, no me jodan”, señaló.

Cuántas opciones ha tenido Iván Mejía para regresar al periodismo

No es la primera vez que se intenta traer de vuelta a Mejía al ambiente mediático. Anteriormente, se había considerado una reunión con Hernán Peláez, su co-conductor en ‘El Pulso del Fútbol’. Además, Javier Hernández Bonnet, en una conversación con el portal KienyKe, reveló que tuvo una propuesta para incluir a Mejía en las transmisiones de la Copa del Mundo con el apoyo del Canal Caracol, propuesta que también fue rechazada por el comentarista.

