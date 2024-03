Jessurum lleva en la televisión colombiana más de 20 años. Se convirtió en una de las referencias más importantes para los programas de entretenimiento, teniendo en cuenta que dirige ‘ Se dice de mí’, ‘Expediente final’ , entre otros proyectos dentro de la industria.

El 2022 fue su año más complicado, pues salió de un consultorio médico con la triste noticia de que tenía cáncer de mama, el cual debía ser tratado con urgencia.

La reacción de muchos es con preocupación por tener que contarle la noticia a su familia. Sin embargo, no fue la de Jesurrum, ya que a la primera persona que llamó fue a un hombre.

“Yo le dije al doctor: ‘Pago lo que sea con tal de que usted me haga un tratamiento que no me haga caer el cabello’ y me dijo: ‘No existe un tratamiento en la faz de la tierra que no te haga caer el cabello y se te va a demorar mucho en crecer”, empezó contando la presentadora.

“Lo primero que hice fue llamar a mi peluquero y le dije que seguramente iba a perder mi pelo en la tercera quimioterapia, así que necesitaba que me hiciera una peluca, pero ya. ¿Ustedes saben qué es llamar primero al peluquero que a la mamá? Preferí hablar con el peluquero del trauma que podía yo sentir al verme sin pelo. Miren los valores. Qué tristeza, pero bueno, eso me pasó a mí“, terminó por decir Diva.

Al final, reflexionó que no fue lo primero que debió hacer o por lo menos no su primera preocupación, pero aseguró que debido a su fijación por el cabello, logró que creciera mucho tiempo antes, pues el doctor le dijo que demoraría cuatro años luego del tratamiento oral. No han pasado ni dos años y ya tiene su cabello hasta los hombros.

