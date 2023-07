“¿Será que yo soy la única persona en la faz de la tierra que está convencida de que la celebración de la virgen del Carmen debe ser un momento de recogimiento espiritual y no para recoger borrachos?”, se preguntó, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Jessurum mostró que el tema no solo pasa por ella, sino que también afectó a su mascota: “No ha comenzado y la pólvora me tiene absolutamente desesperada. Mi perrita, súper nerviosa, súper alterada”, añadió.

“Yo no sé qué piensa la gente. Creen que celebrarle a la virgen es emborracharse, poner la música a todo volumen, irse de rumba. ¿De verdad ustedes creen que a la virgen le gusta eso? ¿Será que yo soy la que está mal?”, se preguntó.

Según ella, en una fiesta religiosa como la que tendrá lugar el próximo domingo, pero que dese ya se festeja, “debe haber ayuno, debe haber recogimiento espiritual, debe haber un encuentro para orarle, rendirle tributo”, y “no debe ser pólvora para dañar a la naturaleza, para asustar a los animales, para afectar el ecosistema con esa cantidad de pólvora contaminando”.

“Más de un quemado debe haber, la manada de borrachos, los perritos asustados… Me parece terrible, ¿será que la única loca soy yo?”, prosiguió, antes de insistir en que es un día de “recogimiento espiritual, no para recoger borrachos”.

Esta es la queja de la presentadora: