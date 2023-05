Así lo contó en la sección ‘Entre mujeres’, de ‘Bravíssimo’, donde ella y otras famosas hablaron de la maternidad, los hijos y el poder de decidir ser mamá o no.

Jessurum, que superó el cáncer, se mostró en desacuerdo con los que piensan que para una mujer tener hijos es alcanzar su realización, pues ella logró realizarse sin ser mamá.

No obstante, la barranquillera, que encontró una dieta que hizo “milagros” cuando estuvo enferma, sí deseaba tener herederos, algo que muchos no sabía, pero las cosas no se le dieron. “Yo hice varios intentos por ser mamá, pero perdí los dos bebés”.

Después de esa dura situación, la presentadora también pensó en adoptar, pero luego se echó para atrás, porque considera que no podía adoptar un hijo sin tener un hogar estable.

“No tenía la pareja idónea para poder hacerlo, entonces, si voy a a adoptar un niño, lo adopto bien o no lo adopto” agregó.

Diva Jessurum dice por qué se arrepintió de ser mamá

Cuando una de las presentadoras le preguntó sobre si seguía con la idea de tener un hijo (adoptivo o de sangre), Jessurum aseguró que ya no piensa en eso.

“La verdad que en este momento no. El mundo cada vez está más difícil, las cosas están tan complicadas y yo quiero ser libre. Yo quiero viajar, soy la dueña de mi vida. A estas alturas ponerme a hacer tareas, las recuperaciones, llevarlo a fútbol… ahí ni estoy”, declaró.

Aunque la costeña no tiene retoños de sangre, sí tiene siete ahijados y una sobrina, Diva Martina, que es como su “hija”.