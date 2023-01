Diva fue a ‘Día a día’ para contar cómo fue el silencioso proceso que vivió con el cáncer hace unos meses y del que se sigue recuperando, aunque está muy bien de salud actualmente.

La presentadora dio detalles de la cirugía que finalmente no le hicieron y asegura que, en parte, fue consecuencia de la fe que tuvo durante todo el proceso, pues siempre estuvo muy cercana a Dios.

Una de las muchas cosas que hizo, además de las quimioterapias, fue hacer el ayuno de Daniel. Diva Jessurum les hizo una explicación bíblica a los colombianos y explicó qué fue lo que dejó de comer, pues además de hacerlo por una cuestión de fe, se estaba alistando para la cirugía.

“Daniel era un discípulo, muy creyente, en la época de Nabucodonosor, y él no quería participar en esos grandes bacanales, ni las grandes comilones, ni en las superfiestas que armaban allá. Él decía que quería ser más cercano a Dios y en vez de participar de eso, le ofreció a Dios no comer harinas, no comer carne, no comer dulces, sino solamente lo necesario. Dominaba su mente y su cuerpo y ese era su sacrificio ante Dios”, contó la presentadora.