Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas del país. Pese a no ser periodista de profesión, la santandereana ha logrado ganarse un lugar en los medios de comunicación. Tanto así, que ya pudo salirse de la pantalla y ahora incursionar en su propio programa en el mundo digital, en el que invita a varias personalidades de la farándula nacional.

En su espacio de YouTube conocido como ‘La sala de Laura Acuña‘ invitó a Diva Jessurum, una de las presentadoras de entretenimiento más importantes del país y en ese programa ambas recordaron cómo se conocieron en RCN, hace varios años.

Acuña reveló que fue Diva Jessurum la que era una de sus jefes en RCN y su invitada contó cuál es el primer recuerdo que tiene Laura Acuña: “Cuando ella llegó tenía su cara lavada, su blusa esqueleto y se tragó ese casting que lo pasó sin problema”:

De inmediato, Acuña comentó cómo fueron sus primeros pasos en RCN: “Yo empecé en Fuera de Lugar y tenía que hablar de deportes, era la que no sabía nada de fútbol. Después de tres meses de estar ahí, pasa que me le siento al director de Noticias, lo esperé todo el día y a las 7:00 de la noche lo cogí y le pedí que me hiciera un casting para cosas más serias. Él me dijo que tenía vacantes solo para entretenimiento. Me pusieron un promter para leer, llegué en jean, tenis y una blusa, no tenía ni ropa”.

Todo indicaba que ese casting se lo hicieron como improvisado y al ver su talento tuvieron que repetirlo, porque puso a dudar a los que iban a tomar la decisión: “Al día siguiente me llamaron y me dijeron que el sonido había quedado mal, después me enteré que eso no fue así, era como para salir del paso conmigo y me tocó repetirlo”.

De hecho, Diva Jessurum, que era una de las líderes de entretenimiento en ese momento, contó detalles de cómo fue ese momento: “Era divina, lo hizo como si toda la vida hubiese estado ahí, era segura, relajada, tranquila y a la media hora la decisión estaba tomada”.

Finalmente, Acuña contó con detalles cómo fue su primera vez en televisión: “Yo empecé el viernes y el lunes ya estaba al aire. Me mandaron sin ninguna preparación, nunca había hecho eso. No tenía ropa, la primera semana presenté con mis prendas y después me pidieron una camiseta más bonita, pues no tenía nada”.