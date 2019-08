green

Diva afirmó que una editorial la llamó para que contara su vida y ella decidió “asumir el reto”. Entonces, la periodista Paola Vargas, su amiga que le hizo la nota al respecto en el programa de RCN, enumeró un par de asuntos complicados que la presentadora tuvo que recordar:

“Tuvo que desnudar frente a un espejo su alma y enfrentarse a los demonios de su pasado. Revivir, entre otras cosas, el abandono de su padre y la pérdida de sus dos hijos le generó una montaña rusa de emociones”, dijo Paola.

Sobre eso, no dieron más detalles, pues enseguida Diva se refirió a otros dos duros momentos de su vida: el maltrato por parte de una pareja —que no es la actual porque sobre esa historia de amor con Rafael Caparroso también habló y hasta ahora ha sido ‘color rosa’— y el de un jefe que tuvo.

“Fui víctima de violencia intrafamiliar por parte de un novio con el que me iba a casar y terminó reventándome a golpes… y al otro día tener que presentar: ‘Buenos días, buenos días, buenos días Colombia’. […] Me tocó enfrentar acoso laboral. Me tocó enfrentar acoso sexual. Me tocó enfrentarme a mí misma, a mis temores, a mis inseguridades para poder llegar a ser la persona que soy hoy en día”, ”, dijo la presentadora en el espacio de chismes, y continuó:

“La gente no sabe lo que es tener un jefe que te diga: ‘Óyeme, no me hables porque no me soporto tu acento costeño, no me gusta como hablas, así que háblame lo menos posible’. La gente no sabe que es que tus compañeros, mano a mano, te digan: ‘¿Tú vas a hacer un programa de televisión? ¿Tú que solamente sabes hacer chismes? ¡Ay, por favor! Deberían darle eso a periodistas de verdad […] La gente cree que los logros que uno tiene en la vida los ha recogido en los árboles”.

Sobre eso último, Diva también hizo claridad en ‘La movida’ de que llegó a la pantalla por mérito y no por favores sexual u otros factores. “Les he demostrado que no he tenido que acostarme con nadie para tener un puesto en la televisión, que no he tenido que participar en un concurso de belleza, desnudarme en un reality, armar un escándalo para lograr tener un espacio interesante dentro del entretenimiento nacional”, puntualizó.