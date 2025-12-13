El comediante Frank Martínez, conocido cariñosamente como Frank ‘El Flaco’ y recordado por su participación en’ Masterchef Celebrity’, abrió un capítulo íntimo y perturbador de su vida al relatar una experiencia paranormal que, según él, lo marcó profundamente.

En entrevista con ‘El Klub, de La Kalle’, el humorista confesó que buena parte del contenido de su exitoso ‘show’ tiene origen en vivencias reales que atravesó durante un periodo en el que convivió, sin proponérselo, con lo inexplicable.

Martínez explicó que muchos espectadores creen que sus historias sobre fantasmas y sucesos extraños son producto de la exageración humorística. Pero la realidad, asegura, es muy distinta:

“Es una recopilación de los sustos que he vivido”, señaló. Tanto así, que descubrió que esos relatos auténticos conectaban con el público tanto como sus chistes más personales. “Ahí encontré una minita”, dijo entre risas, refiriéndose a la cantidad de material que obtuvo de lo que, en su momento, fue una situación angustiante.

El episodio más estremecedor ocurrió cuando vivía solo. Una tarde, mientras estaba en la cocina, sintió un olor insoportable, “como a muerte, pero horrible”. Intrigado y alarmado, decidió buscar la fuente del aroma.

Al abrir una bolsa, encontró una camisa impregnada con ese olor nauseabundo. Cuando revisó más a fondo, descubrió algo aún más inquietante: una tela envuelta y asegurada con aproximadamente 11 nudos, y dentro de ella, un objeto religioso puesto al revés.

La escena lo paralizó por unos instantes. Era algo que nunca había contado públicamente, pues incluso para él resultaba difícil de procesar. Aunque no perdió el control ni entró en pánico, ese momento cambió por completo su relación con la vivienda. A partir de entonces, comenzó a sentir que no estaba completamente solo.

Lejos de abandonar el lugar de inmediato, optó por una estrategia poco común: hablarle directamente a la supuesta presencia que habitaba allí. “Yo no sé cuánto dura un fantasma entrenando para mover vainas, coger un cuadro y ladearlo para yo ignorarlo”, comentó con humor, aunque detrás de esa frase había una tensión evidente.

Cada vez que bajaba al primer piso, intentaba ‘negociar’ con el ente: “Yo hice algo para provocar esto o usted sabe que yo ya pagué el año completo. Necesito que convivamos juntos”.

Durante el año y nueve meses que vivió en esa casa, los sucesos continuaron, provocando un desgaste emocional importante. La presión acumulada comenzó a manifestarse físicamente, especialmente en su voz, herramienta esencial para su trabajo.

El comediante reveló que pasó siete meses con molestias en la garganta, sintiendo una especie de ahogo al improvisar. Sus amigos y colegas notaban el deterioro: “Algo te está pasando”, le repetían.

Frank Martínez pidió ayuda a su hermano sacerdote para ahuyentar los fantasmas

El alivio llegó de una fuente inesperada: su propio hermano, que es sacerdote.

Al enterarse de la situación, decidió intervenir. Aunque Frank no detalló qué tipo de acompañamiento espiritual recibió, sí afirmó que, después de eso, la actividad paranormal disminuyó de manera notable hasta desaparecer.

Tiempo después, ya instalado en otra vivienda, recibió la llamada de la antigua propietaria. Ella, con evidente curiosidad, le preguntó si alguna vez había notado “cosas raras en la casa”.

Para Frank, esa pregunta fue la confirmación de que algo inusual había ocurrido allí mucho antes de que él llegara. Con su estilo irónico, bromeó diciendo que al menos le debieron haber hecho un descuento por tratarse de una “casa poseída”.

Hoy, convertido en uno de los comediantes más queridos del país, Martínez mira ese episodio con una mezcla de humor y alivio. Lo que en su momento fue una experiencia aterradora terminó convirtiéndose en un recurso creativo invaluable que ahora hace reír a miles de personas. Pero, como él mismo reconoce, detrás de cada chiste hay una vivencia real que todavía lo eriza.

