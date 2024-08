En una conversación con la emisora La Kalle, el comediante Frank Martínez rememoró un momento difícil de su adolescencia, cuando una maestra quiso quitarle la vida.

A los 16 años, al cursar el último grado de bachillerato, vivió una situación que casi lo lleva a la tragedia, pero una extraña coincidencia lo salvó. Todo comenzó cuando su actitud, risa y chistes provocaron el descontento de una de las docentes.

Según Martínez, la educadora empezó a comportarse de manera muy hostil hacia él. Eso se volvió tan grave que en una reunión con su madre, rectores, coordinadores y la profesora, recibió la amenaza de muerte por parte de ella: “Ya tengo el revólver”. Nunca imaginó que esa advertencia pudiera desembocar en una desgracia.

Martínez había hecho amistad con un compañero, con quien incluso se compró el mismo tipo de gafas para parecerse. Días después, mientras estaba en la rectoría con su mamá, comenzó a escuchar gritos y el sonido de tres disparos. En medio del caos, oyó la desesperada exclamación de sus compañeros: “¡Corran, corran, mataron a Frank!” Al darse cuenta de lo que había ocurrido, Martínez se desmayó de inmediato.

Al recuperar el conocimiento, se enteró de que su amigo había sido asesinado por la docente y ese hecho le salvó su vida.

¿Qué le pasó a la profesora que amenazó a Frank Martínez, de ‘Masterchef’?

El exparticipante reveló a la emisora que, después de tener que abandonar el municipio debido al incidente ocurrido, se enteró de que la maestra había sido asesinada.

“Me puse a averiguar el por qué me tenía tanta rabia esa mujer, pues cuando ella me veía riendo le daba de todo. Y parece ser que nació en un pueblo en Antioquia y una vez llegó un circo itinerante, de esos que se quedan por algunas semanas, me enteré que tuvo una mala experiencia con uno de los payasos cuando era una niña”.

Luego, contó: “Ella relacionaba la risa mía con la del payaso, fue traumático para todos y me tocó fuerte. Yo no era culpable de nada, pero se juntaron unas casualidades que no debían y ahí empezaron mis ataques de pánico en el escenario”.

