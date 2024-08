A través de sus historias de Instagram, el paisa —que recibió un costoso regalo de James Rodríguez— contó que él y sus colegas pararon a comer a un restaurante y, mientras estaban ahí, alguien les avisó que habían roto el vidrio de un carro.

Cuando salieron a mirar, se dieron cuenta que era su automóvil. Los ladrones sacaron los morrales de varios integrantes del equipo, entre ellos, el de Martínez.

“Ya nos estamos riendo un poquito de esto, porque de verdad fue angustiante. Fue terrible lo que vivimos acá. No me roban en Colombia, para que me inauguran en Houston”, dijo el comediante.