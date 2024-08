Con molestia, Maluma contó por medio de sus redes sociales que fue víctima de un robo en la Feria de las Flores de Medellín. Delincuentes aprovecharon los momentos de euforia y le sacaron su celular, un iPhone, del bolsillo.

El hurto ocurrió cuando el artista salía de un evento ganadero en la Sede Asdesilla de Rionegro, cerca de la capital de Antioquia. El ‘Pretty boy’ aseguró que la pérdida de su dispositivo le causó inconvenientes para conectarse a varias aplicaciones y redes sociales móviles, ya que sus claves quedaron “trocadas”.

“A la salida, ¡pum! Me metieron la mano en el bolsillo y me robaron el celular. Iba a armar un escándalo pero me arrepentí; lo que fue, fue. El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque las contraseñas están trocadas. Me tocó empezar de cero, estoy sin celular; este solo tiene Instagram y ando sin Whatsapp, ¿qué les parece esa gono… de historia? ¡Hij… ome!”, explicó Maluma en una historia de IG.