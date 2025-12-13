Peter Greene, actor ampliamente recordado por sus interpretaciones de villanos y criminales en películas emblemáticas de los años noventa, murió a los 60 años. El artista fue hallado sin vida en su apartamento del Lower East Side de Nueva York (Estados Unidos) este viernes 12 de diciembre.

Gregg Edwards, su representante y gerente, confirmó el fallecimiento, aunque no precisó la causa de la muerte. La noticia fue difundida inicialmente por New York Daily News, lo que causó gran repercusión en medios nacionales e internacionales.

Según Edwards, el hallazgo del cuerpo se produjo después de que se alertara por la música que sonaba de manera continua durante más de 24 horas en el apartamento del actor. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, afirmó Edwards en conversación telefónica; y agregó: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

La carrera de Greene quedó marcada por su capacidad de encarnar personajes oscuros y complejos. En 1994 interpretó a Zed, el guardia de seguridad violador en la multipremiada ‘Pulp fiction’ de Quentin Tarantino, y a Dorian Tyrell, el principal rival de Jim Carrey en ‘La máscara’. Estos papeles lo consolidaron como un rostro emblemático del villano cinematográfico de la época.

Además de estos éxitos comerciales, Greene protagonizó la cinta ‘Clean, shaven’ (1993), donde dio vida a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato, en un papel exigente tanto física como psicológicamente. Su trayectoria en el cine quedó marcada por la intensidad de sus interpretaciones y su habilidad para transmitir complejidad en cada personaje.

¿Peter Greene tenía hijos?

Peter Greene, reconocido actor estadounidense, no tenía hijos. Greene fue hallado sin vida en su apartamento del Lower East Side de Nueva York (Estados Unidos) este viernes 12 de diciembre, según informaron fuentes cercanas a su entorno.

La carrera del actor quedó marcada por su papel de Tyrell, el principal rival de Jim Carrey en la película ‘La máscara’, un rol que lo posicionó en la memoria del público cinematográfico de los años 90. A lo largo de su trayectoria, Greene participó en varias producciones tanto para cine como para televisión.

