La reciente controversia entre Hassam y Valentina Taguado ha causado una amplia discusión en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que la exparticipante de ‘Masterchef’ hace un comentario considerado ofensivo sobre la novia del humorista.

Hospitalizaron a Hassam y sacaron comunicado de urgencia por su salud: en RCN se preocuparon

Durante un ‘show’ llevado a cabo junto a su amiga Valeria Aguilar, Taguado se refirió a la pareja del comediante llamándola ‘Quimio’, un apodo que muchos internautas catalogaron como una burla hacia las personas que atraviesan procesos de cáncer.

El video, que rápidamente circuló en Instagram, muestra el momento exacto en el que Valentina hace la polémica broma. Entre risas, asegura que apenas se enteraba de que Hassam tenía novia y, al preguntar por el nombre de la mujer, remata diciendo: “Supongo que ‘Quimio’, porque es la que te come”. De inmediato, tanto ella como su compañera estallan en carcajadas, lo que intensificó la indignación de los usuarios que posteriormente vieron el clip.

La situación escaló cuando Hassam, al enterarse del comentario, reaccionó durante una conversación que tuvo con Violeta Bergonzi, ganadora de ‘Masterchef 2025’. Mientras cocinaban para un video que también se viralizó, el humorista no ocultó su molestia y lanzó un fuerte mensaje:

“Hay que ser muy malp… en la vida para burlarse de una persona que tiene cáncer, así esté curada o no esté curada”. Su declaración, hecha con evidente indignación, reflejó el impacto emocional que le produjo el chiste, especialmente considerando su propio historial de lucha contra la enfermedad.

En medio de la conversación, Hassam también recordó la época en la que trabajó con Valentina en el programa digital de RCN, ‘¿Qué hay pa’ dañar’?, un formato en el que ambos compartían pantalla.

El humorista aclaró que su salida del proyecto se debió a problemas de salud, mientras que Taguado continuó trabajando junto a la creadora de contenido Johanna Velandia. Sin embargo, enfatizó que nunca imaginó que una antigua compañera utilizara un tema tan delicado para crear risa en un escenario.

En el video del ‘show’, Valentina continúa con su rutina humorística junto a Valeria Aguilar, quien también aporta a la broma. En un momento, Aguilar pregunta entre risas: “¿Cuál es la película favorita de Hassam? El planeta de las quimios”, comentario que provocó aplausos de algunos asistentes, pero duras críticas en redes sociales.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Entre los comentarios más destacados se leían mensajes como: “Se pasó y lo sabe”, “eso pasa cuando se le da visibilidad a alguien sin educación que se cree gracioso” y “los enfermos de cáncer sufrimos mucho; la quimio es demasiado fuerte. Eso no es un chiste y no debe ser aceptado por la sociedad”. La mayoría coincidió en que la línea entre el humor y la falta de respeto fue claramente cruzada.

