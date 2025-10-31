El reconocido humorista colombiano Hassam sorprendió este viernes 31 de octubre a sus seguidores al anunciar su renuncia al programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, decisión motivada por problemas de salud que afectan su bienestar.

La noticia causó reacciones entre sus fanáticos y colegas del medio humorístico. El comediante explicó que su salida del formato responde a una recomendación médica luego de experimentar alteraciones en sus niveles de azúcar.

“Hoy ya tuve una comunicación directa con la producción de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ Entonces les voy a contar, primero que todo, para evitar comentarios que incomodan o especulan. He recibido muchos mensajes, también preguntándome sobre el proceso y sobre el proyecto”, indicó el humorista en un video que subió a sus redes sociales.

¿Por qué renunció Hassam a ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, de RCN?

La decisión marca un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien ya había renunciado a ‘Sábados Felices’, de Caracol Televisión. Además de los retos profesionales, Hassam enfrenta desde hace años el mieloma múltiple, un tipo de cáncer que mantiene bajo control con tratamientos continuos.

“De aquí en adelante lo que sigue para mí es buscar citas, tengo controles, tengo biopsias, tengo una cita con el oncólogo, esperando que las noticias sean positivas y que no haya más programación de ‘quimios’, pero todo esto depende de la disponibilidad de especialistas y, mientras puedo ir un día al programa, al otro día tengo que volver a hacerme un examen de la apnea del sueño”, agregó.

A pesar de las dificultades, el comediante conserva una actitud positiva. Desde su diagnóstico, Hassam ha mostrado una faceta más humana y resiliente.

