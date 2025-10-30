Durante la transmisión del programa “Mujeres sin filtro” del Canal RCN, la sexóloga Flavia Dos Santos y la influenciadora Kika Nieto protagonizaron una fuerte pelea en vivo. El enfrentamiento ocurrió mientras se debatía la pregunta del día: “¿Pueden ser las mujeres amigas de los hombres?” Según reporta Canal RCN, la discusión se volvió tensa cuando ambas presentadoras defendieron posturas opuestas sin ceder la palabra a la otra.

Flavia Dos Santos aseguró que la amistad entre hombres y mujeres es posible sin segundas intenciones. Ante las interrupciones constantes de Kika Nieto, señaló: “Tú eres una machista porque tú eres una hija del patriarcado y todos los pensamientos van para eso.” Por su parte, Kika respondió entre gritos: “Listo, o sea, tu respuesta es si podemos ser amigas de hombres.” Flavia replicó de inmediato: “No, no es si podemos, somos, somos seres humanos.”

Presentadora intervino entre pelea de Kika Nieto y Flavia Dos Santos

La tensión obligó a la otra presentadora, Natalia Sanint, a intervenir. Mostró un letrero que decía: ¿Puedo hablar?, lo que llevó a que Kika le cediera la palabra. Sanint agregó: “quiero hablar familia, quiero decir algo. Las amigas para los hombres son como las gallinas para el campesino. Tarde o temprano se las terminan comiendo. No vuelvo a decir nada y me voy”, se vio en la transmisión del Canal RCN.

Tras la intervención, Flavia Dos Santos continuó expresando su postura sobre la amistad y los roles de género: “Me da pena la generación joven de ustedes que siguen repitiendo el patriarcado, siendo las mujeres objetos de consumo… He dormido en la misma cama con amigos. Qué imprudencia, Mara, qué imprudencia. Y seguimos siendo amigos. Buscando, tentando al diablo. O sea, yo puedo tener amigas, amigos, hombres muy profundos si no tengo hombre, pareja. Pero si yo ya estoy con mi novio, mi amigo y mi mejor amigo es mi novio. Yo no le voy a vulnerabilizar mi corazón a otro hombre que no sea mi novio… Con ese tipo de pensamiento la única cosa que se puede decir aquí es que es suerte con eso”, concluyó la sexóloga.

La discusión llegó hasta las redes sociales, en donde los usuarios se dividieron entre estar del lado de Flavia, mientras que otros defendieron el punto de vista de Kika Nieto.

