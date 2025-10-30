La actriz colombiana Ana María Estupiñán, recordada por sus papeles en producciones como ‘La ronca de oro’ y ‘Amar y vivir’, conmovió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo.

La noticia, que reveló en un emotivo video publicado en sus redes sociales, ha sido celebrada por colegas, amigos y fanáticos que han acompañado su carrera durante años.

El anuncio llegó acompañado de un mensaje cargado de sentimiento. “En mi carrera he tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes, de darle vida a emociones que incluso nunca había podido estrenar, pero que aun así debían ser lo más reales posibles”, expresó Estupiñán en la introducción del video.

Con esas palabras, la actriz hacía referencia al nuevo papel que está a punto de asumir en la vida real: el de ser mamá.

En el clip, de poco más de tres minutos, se hace un recorrido por los diferentes personajes que ha interpretado a lo largo de su trayectoria artística. Luego, la actriz, de 33 años, aparece haciéndose una prueba de embarazo que da resultado positivo.

La emoción es evidente cuando comparte el momento con su esposo, Mattias, y muestra las reacciones de sus familiares y amigos al conocer la noticia.

Acá, las imágenes con las que hizo el anuncio:

Entre las escenas del video, se escucha la voz de Mattias describiendo lo que sintieron al enterarse de que serían padres: “Hace unas semanas nuestra vida era como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil: ‘vamos a ser papás’”.

El anuncio se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. En cuestión de horas, las plataformas de la actriz se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones.

Aunque Ana María no reveló exactamente cuántos meses tiene de embarazo, dejó una pista que muchos interpretaron como una confirmación de que se encuentra en el quinto mes de gestación.

Más allá del anuncio, la noticia también reavivó el interés por la historia de amor de Ana María y Mattias. La pareja se conoció siendo muy joven y durante más de una década mantuvo una amistad profunda antes de que surgiera el amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Maria Estupiñan Bylin (@anamestupinan)

El embarazo marca un nuevo capítulo en la vida de la artista, quien ha sabido equilibrar su carrera actoral con su vida personal. Reconocida por su talento, carisma y compromiso con cada papel que interpreta, Estupiñán ahora se prepara para asumir un rol completamente distinto, pero, según sus propias palabras, “el más importante de todos”.

