Rihanna y A$AP Rocky ya son padres de tres. La cantante barbadense y el rapero estadounidense dieron la bienvenida a su primera hija, llamada Rocki Irish Mayers, el pasado 13 de septiembre. La pequeña se convierte en la tercera integrante de la familia, después de RZA y Riot, los dos hijos mayores de la pareja.

De acuerdo con El País de España, el nacimiento no sorprendió del todo a los seguidores, pues desde junio pasado el rapero había dado algunas pistas de que esperaban a una niña durante la ‘premiere’ de la película ‘Los Pitufos’, donde Rihanna presta su voz al personaje de Pitufina. La pareja ya había recibido a su primer hijo, RZA Athelston, en mayo de 2022, y a Riot Rose en agosto de 2023.

La forma en que Rihanna ha compartido sus embarazos siempre ha captado la atención mediática. La artista reveló el primero con una sesión fotográfica en Nueva York; el segundo lo mostró durante su presentación en el Super Bowl de 2023; y el tercero lo confirmó en la gala del Met, en mayo pasado, luciendo un traje de raya diplomática de Marc Jacobs que evidenciaba su estado de gestación.

La pareja también ha compartido su experiencia con la maternidad y la paternidad en diferentes publicaciones. En años pasados, la cantante habló con la revista Vogue sobre la importancia de la familia y su deseo de tener tres o cuatro hijos. Además, describió cómo la maternidad cambió sus prioridades, aunque también le dio la fortaleza para aceptar retos como su actuación en el Super Bowl.

La historia de amor entre ambos artistas comenzó en 2020, aunque se conocen hace varios años. Desde entonces han construido una familia mientras lidian con la constante atención mediática. Incluso, la cantante acompañó al rapero durante el juicio que enfrentó en Estados Unidos a inicios de 2024, del que finalmente salió absuelto.

