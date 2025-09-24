En las últimas horas, el cantante colombiano Beéle volvió a ser tendencia en redes sociales luego de publicar un video en el que aparece bailando junto a Shakira.

La grabación, compartida en Instagram, ha encendido las especulaciones sobre una posible colaboración musical entre ambos artistas, aunque ninguno ha confirmado ni desmentido esta información.

En el video se ve a Beéle y Shakira bailando de manera espontánea, en un ambiente relajado que varios usuarios identificaron como un set de grabación o un estudio musical.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Se viene temazo con Shak”, “esto es histórico para la música colombiana” y “ya quiero escuchar esa canción”, son algunos de los mensajes más repetidos por los internautas en la publicación.

La aparición de Shakira junto a Beéle ha sido interpretada por muchos como una jugada estratégica para retomar el foco mediático en torno a la música y no en torno a la vida privada.

Hasta ahora, la barranquillera ha trabajado con grandes figuras internacionales como Bizarrap, Rauw Alejandro y Karol G, por lo que una colaboración con Beéle —quien representa la nueva ola del pop y el afrobeat colombiano— suena plausible.

Hasta el momento, ni Shakira ni Beéle han confirmado que el video sea parte de una estrategia promocional. Podría tratarse simplemente de un encuentro casual en un evento privado, aunque los usuarios resaltan que las imágenes parecen grabadas con un propósito profesional.

Esas imágenes llegan en un momento particular para Beéle, quien en los últimos días estuvo en el ojo del huracán por la filtración de unos videos íntimos en los que aparecía con la creadora de contenido Isabella Ladera.

Esa controversia hizo que muchos pusieran en duda su imagen pública y abrió debates en redes sobre la privacidad de los artistas.

Qué pasó con los videos filtrados de Beéle e Isabella Ladera

Hace apenas unos días, Beéle se convirtió en tendencia en plataformas digitales cuando comenzaron a circular videos íntimos en los que aparecía junto a Isabella Ladera, modelo y creadora de contenido venezolana.

El episodio puso sobre la mesa nuevamente la discusión sobre la vulneración de la intimidad de los artistas y el consumo de contenido privado sin consentimiento. Incluso algunos internautas y líderes de opinión hicieron llamados a no replicar ni descargar los videos para evitar seguir alimentando la violación de la privacidad.

Para Beéle, esta polémica llegó en medio de un año crucial para su carrera musical, marcado por lanzamientos y colaboraciones que han tenido gran acogida en plataformas de ‘streaming’. Muchos de sus fanáticos han salido en su defensa, afirmando que su vida privada no debería empañar su talento artístico.

