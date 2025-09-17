En una reveladora conversación con el famoso streamer Westcol, el cantante colombiano Beéle rompió su silencio tras la controversia producida por la filtración de un video íntimo con la influencer Isabella Ladera, una circunstancia que ha causado un estruendo mediático y un tormento personal para ambos.

(Vea también: ‘El Brayan’ se unió con varios tocayos para reclamarle a Petro por convertirlos en meme)

Los ojos de la nación han estado sobre Beéle y Ladera desde que el video salió a la luz, un hecho que ambos niegan haber filtrado. En una valiente declaración, Beéle expresó que es consciente de que estos incidentes buscan dañarle y perturbar su tranquilidad mental, pero está decidido a mantenerse fuerte y enfocado en su carrera musical.

En sus propias palabras durante el encuentro con Westcol, Beéle declaró, “Estas situaciones buscan destruirme, pero mantengo mi firmeza. Nadie más que los de mala intención tratan de perjudicarme”. Incluso reveló que ha desarrollado una inmunidad a la crítica viral o al señalamiento público – la “funa” como se le conoce popularmente.

Lee También

Mientras tanto, Isabella Ladera ha narrado su dolor y decepción por la filtración del video. Según ella, ha sentido una profunda traición, incluso llegando a acusar directamente a Beéle como el causante de la filtración, una acusación que el cantante niega con vehemencia. Como informó El Tiempo, ambos han emprendido acciones legales, con sus equipos recolectando pruebas digitales para proteger su privacidad y reputación.

“Los que quieran acabar con mi paz mental, la tienen difícil esos hiju*. Después de la primera inyección de la funa, uno es inmune. Uno entiende cómo se trabaja el morbo de tal manera, sabiendo que tú no actuaste de mal manera, cómo te quieren acabar la vida y cerrarte todas las puertas por la mala intención de una persona. Sabiendo la persona que eres y la forma en que miras la vida. Hermano si tú sigues con tu vida y yo con la mía, no tengo por qué quitarte o cerrarte una persona, si ni siquiera quiero verte en mi pu* vida. Hoy se estanca mentalmente cualquier persona que le pone cuidado a un burro”, mencionó.

La filtración del video íntimo ha sacudido también a aquellos en el círculo íntimo de Ladera. Isander Pérez, expareja de Ladera y padre de su hija, luego de inicialmente mantenerse al margen, publicó un reflexivo comentario en Instagram, demostrando cómo la situación ha impactado a su entorno personal. Westcol, un amigo cercano y colaborador de Beéle, reiteró la delicadeza del incidente, haciendo hincapié en que situaciones de este tipo pueden producir daños emocionales y profesionales graves.

Según explicó el ‘streamer’, la controversia entre Beéle e Isabella Ladera ha alcanzado nuevas proporciones, con ambos artistas acusándose mutuamente y optando por la vía legal para resolver la situación. Beéle mantiene que no permitirá que la maledicencia destruya su carrera; mientras que Isabella expresa su desilusión y busca justicia para proteger su privacidad.

Como conclusión, la polémica no ha terminado, sino que ha seguido escalando, afectando a todos los que se encuentran en el entorno de los dos artistas, subrayando el potencial destructivo de las filtraciones de contenido privado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.