Las intervenciones del presidente Gustavo Petro ya son noticia del día a día y esta vez, en medio del Consejo de Ministros, soltó una frase que, si bien a muchos causó gracia, en otros sectores no cayó muy bien.

En sus palabras, el mandatario tomó el nombre ‘Brayan’ para referirse a los ‘sayayines’, mientras hablaba de la compra de armas extranjeras que llegan al Bronx sin explicación.

Además, usó este nombre para dar ejemplos de situaciones marginales en barrios populares, algo que, en redes sociales, ha sido tildado hasta de clasista.

“Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayan’s. En todo barrio popular hay un Brayan, que se lleva a las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia, es la mujer embarazada. Hay hombres y mujeres vampiros codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías, sino a sacarle todo el billetico que tengan así sean 500 mil pesos de sueldo”, dijo el primer mandatario.

#Video | “En todo barrio popular hay un Brayan, que se lleva las mujeres quien sabe a qué y después las deja embarazadas”: Presidente @petrogustavo pic.twitter.com/EK5s9hZjxU — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 16, 2025

El Brayan y sus tocayos le responden a Petro

En un video publicado en sus redes sociales, Brayan Mantilla, más conocido como ‘El Brayan’, ‘influencer’ bogotano que se caracteriza por hacer contenido de humor en el que muestra situaciones cotidianas, se unió a otros jóvenes del mismo nombre para responderle al mandatario. Aunque en un tono serio, todo fue tomado con humor.

Con traje formal y en grupo, el joven empezó leyendo un documento dirigido al mandatario: “Comunicado oficial ABC: Asociación de Brayan de Colombia. Desde la Asociación de Brayan’s de Colombia informamos a la presidencia de la República que ya estamos cansados: durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”.

Seguido de esto, varios de los jóvenes que lo acompañaban dijeron sus profesiones. Entre ellos, destacaron ingenieros, enfermeros y fotógrafos.

“Como se puede evidenciar, hay Brayan’s de todas las índoles. Brayan’s trabajadores, Brayan’s soñadores, Brayan’s luchando por un futuro mejor. Nosotros no somos culpables del nombre que nos dieron nuestros papás”, dijo el ‘influencer’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brayan Mantilla. (@_elbrayan_)

Para concluir, pidió al presidente que su nombre no sea tomado como un meme y rematando con humor, pidió un día festivo para remediar lo dicho por el mandatario.

“Exigimos un trato digno para todos los Brayan’s, el derecho a que nuestro nombre no sea sinónimo de un chiste fácil. Por último, que se declare el Día Nacional del Brayan con festivo incluido, porque el respeto también se celebra. Por un país con más Brayan’s y menos prejuicios”, finalizó el joven.

