En un consejo de ministros llevado a cabo este lunes 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro sorprendió a la opinión pública con declaraciones que han sido catalogadas como estigmatizantes y clasistas.

Durante la sesión, transmitida en vivo, el mandatario se refirió de manera despectiva a las personas llamadas Brayan, asociándolas con comportamientos irresponsables en los barrios populares de Colombia.

Las palabras del presidente han desatado una ola de críticas en redes sociales, donde lo acusan de perpetuar estereotipos negativos contra las clases más vulnerables. Textualmente, Petro dijo:

“Esos muchachos perdidos de la vida, yo los llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a qué, y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada”.

Acá, el video de lo que dijo el presidente:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Pero allí no quedó todo, pues luego agregó: “Los Brayan son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no van a proteger a la mujer y a sus crías”.

Estas frases, pronunciadas en el contexto de una discusión sobre problemas sociales como el embarazo adolescente y la desigualdad, han sido interpretadas como una generalización ofensiva que asocia un nombre común en estratos bajos con delincuencia y abandono familiar.

Inmediatamente después de estas declaraciones, una mujer presente en el consejo de ministros respondió de manera directa, cuestionando la estigmatización exclusiva a un sector social.

“No solo Brayan, de todos los estratos sociales… No solo los Brayan”, indicó la mujer que le respondió al presidente.

La controversia no tardó en escalar. En redes sociales, usuarios y figuras públicas expresaron su rechazo.

Luego dicen que los clasistas somos los de derecha. — DAN (@caliesantipetri) September 16, 2025

¿Uy porque qué tanta violencia mi presi? — Bryan Sánchez ☢️ (@8ryansanchez) September 16, 2025

El colmo de la desconexión con los jóvenes, no salga a decir cosas estigmatizantes sobre una buena parte de la población para después posar de transformador, pensador de la política solidaria y la vida. @petrogustavo usted es mucho peor que esos que por años destruyeron este país — AlejGotzilla (@AlejGotzilla) September 16, 2025

Que imagen deprorable la de Petro… Convirtió la presidencia en comentarios de cantina, que bajo hemos caído como país con este tipo. — Jorge Pinto (@jorgepintoduar) September 16, 2025

Otras declaraciones controversiales de Petro en el consejo de ministros

Más allá de la estigmatización a los ‘Brayans’, el consejo de ministros del 15 de septiembre incluyó otras afirmaciones del presidente que han sido tildadas de machistas y reduccionistas.

En un intento por defender las libertades de las mujeres, Petro declaró: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”. Agregó que si una mujer “sabe acompasar” estos dos elementos, “será una gran mujer”.

Estas palabras, aunque posiblemente intencionadas como un alegato a favor de la autonomía femenina, fueron recibidas con críticas por reducir la grandeza de una mujer a aspectos biológicos y cognitivos, ignorando contextos sociales y estructurales.

Esta declaración se sumó a lo sucedido la semana pasada en un evento público con Gloria Miranda, directora del PNIS, a quien sonrojó al decirle que “la perdimos” por el hecho de haberse casado.

Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto. pic.twitter.com/sPoDbh7zIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

