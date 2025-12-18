La violenta muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo el 31 de octubre estremeció a Bogotá y al país. Este joven estudiante de la Universidad de Los Andes, recordado por su madre como respetuoso, tranquilo y alejado de la violencia, fue agredido brutalmente por dos hombres al salir de una discoteca en Chapinero en la noche de Halloween.

En conversación con el programa ‘En Aguas Profundas’ de Caracol TV, la madre de Jaime, Mónica Jaramillo, rompió el silencio un mes y medio después del trágico suceso. “Fue un crimen sin piedad. Mi corazón está partido y el alma no es igual”, expresaba con dolor al recordar la ferocidad del ataque que su hijo sufrió. Sin armas de por medio, la agresión fue tan violenta que le causó lesiones fatales.

“Los acontecimientos nos destruyeron el alma, el corazón, fue un crimen sin piedad, inaceptable, no podemos entender cómo se ensañan contra la vida de una persona, se pierde todo, es muy difícil aceptar no solo la pérdida de sus sueños, sino del acontecimiento tan desproporcionado, tan desmesurado, es inaceptable, la vida rota a pedazos”, mencionó.

Además, visiblemente conmocionada, la madre dio nuevos detalles del crimen a su hijo en Bogotá: “No entiende uno cómo pueden quitarle la vida a una persona de esa manera tan violenta, sin piedad. No necesitan un arma porque a golpes lo hacen. Le acabaron su cráneo, tuvo fracturas, tuvo todas las lesiones que uno se pueda imaginar, a punta de golpes, es inaceptable”, detalló Mónica con lágrimas en los ojos.

La madre de Jaime evocó momentos entrañables de familia y resaltó la humildad y sencillez de su hijo. “Soy orgullosa del hijo que tengo, porque sé que sigue siendo mi hijo, donde esté, solo orgullo, felicidad, gratitud, porque tiene un sentido de agradecer las cosas más sencillas”. Sin embargo, manifestó que nada puede llenar el vacío que dejó la partida de Jaime.

David Alberto Moreno, hermano de la víctima, coincidió con su madre: “Nunca va a ser suficiente porque nada tapa el dolor”. También hizo un llamado urgente a la justicia colombiana: “Que caiga todo el rigor de la ley sobre este caso”.

