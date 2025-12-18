En inmediaciones del Hospital El Tunal en Bogotá, un intento de hurto a un líder social dejó como saldo a un delincuente muerto y otro herido tras la reacción oportuna de los escoltas. En el hecho resultaron ilesos el líder social y su equipo de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El saldo de este intenso enfrentamiento se produjo cuando el líder social, identificado posteriormente como William Alberto Manrique, presidente sindical y defensor de derechos humanos, se disponía a dejar el hospital a unas personas. En ese momento fue abordado por varios individuos que se movilizaban en motocicletas, presuntamente con la intención de robarle su vehículo, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica

Según un testigo a quien le constó el altercado, eran “dos motos y cuatro tipos” los que obstruyeron el paso al líder social. En un audio que circula en las redes sociales, describió como “los escoltas mataron a uno de ellos”, dejando a los demás huir en un automóvil y una motocicleta.

Las autoridades locales, por su parte, detallaron en un informe policial que uno de los escoltas alcanzó a herir de gravedad a uno de los presuntos delincuentes, quien cayó de la motocicleta y murió instantes después. El ladrón que murió fue identificado como Andrés García, de 39 años.

Tras el enfrentamiento, la Policía Metropolitana de Bogotá acordonó el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer el motivo del incidente. “Los sospechosos abandonaron su motocicleta junto al cuerpo del hombre abatido en el lugar”, aseguró un vocero de la policía en un reporte oficial.

La intervención de los escoltas, quienes estaban autorizados y equipados para proteger al líder social, fue primordial para evitar un posible atentado. Actuaron inmediatamente percibiendo la amenaza, logrando neutralizar a los agresores.

