La inseguridad en Bogotá sigue desatada y sobre todo en diciembre, época en la que la delincuencia está mucho más atenta a cometer hurtos, asesinatos y hasta extorsiones con el fin de aprovecharse de la ciudadanía, que por esta temporada sale a hacer sus compras navideñas y a gastar lo de la prima de cierre de año.

Ahora, en el sector de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, una balacera se registró en la mañana de este jueves 18 de diciembre, cuando un hombre que sería un ladrón habría muerto por el disparo de un escolta. Todo indica que este delincuente pretendía robar a 3 líderes sociales que contaban con esquemas de protección en la zona, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

Por el momento, la zona fue acordonada y varios agentes de Policía están en el punto atendiendo la situación. Ya se abrió un proceso de investigación para determinar qué fue realmente lo que sucedió y establecer la identidad del hombre fallecido, de acuerdo con la emisora. Todo habría ocurrido cerca del hospital El Tunal.

#BOGOTÁ | Autoridades investigan a esta hora la muerte de un hombre, al parecer en un intento de atraco, en donde un escolta de la UNP habría reaccionado con su arma de dotación. El hecho ocurrió en la localidad de Tunjuelito. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/OuvvfyBnue — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 18, 2025

Información en desarrollo…

