Dos personas murieron y otras ocho se encuentran gravemente heridas por un tiroteo ocurrido este sábado 13 de diciembre en el campus de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, informaron las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Murió conocida actriz que fue atropellada en Nueva York mientras cruzaba calle: TV, de luto)

“Confirmo que dos personas murieron esta tarde y que otras ocho se encuentran graves”, declaró en una conferencia de prensa el alcalde de Providence, en Rhode Island, Brett Smiley.

“Refúgiense y eviten la zona hasta nuevo aviso”, exhortó en X la policía de Providence, capital del estado de Rhode Island, donde se encuentra la Universidad Brown.

Lee También

Se ha reportado un tiroteo masivo en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island. 🚨 Los reportes Departamento de Bomberos del Condado de Providence informaron de al menos 8 víctimas y hasta 20 posibles víctimas, y las comunicaciones de la policía indicaron que el… pic.twitter.com/uXJP1WzU7q — GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) December 13, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en su plataforma Truth Social, que fue informado de la situación y que el FBI se encuentra en el lugar.

A las 17H52, hora local (23H52), la Universidad Brown afirmó que la situación seguía “en curso” y les pidió a sus estudiantes que se resguarden hasta nueva orden.

(Lea también: Tiroteo en fiesta de cumpleaños infantil: hay 4 muertos y cerca de 15 heridos)

Tras afirmar en un primer momento que el sospechoso había sido detenido, Trump publicó un segundo mensaje en el que declaró que la policía local se retractó de ese anuncio. “El sospechoso no ha sido detenido”, precisó el mandatario estadounidense.

“No tenemos al atacante bajo arresto en este momento”, agregó Smiley.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.