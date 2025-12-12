En la noche de este viernes 12 de diciembre, al menos cinco aviones de combate de Estados Unidos habrían desactivado sus sistemas de identificación electrónica mientras sobrevolaban zonas cercanas a las costas de Venezuela.

De acuerdo con información difundida por El Tiempo, las aeronaves —entre ellas modelos EA-18G Growler y F/A-18 Super Hornet de la Armada de Estados Unidos— realizaron maniobras en áreas próximas al litoral venezolano y a espacios marítimos cercanos a archipiélagos del norte del país.

Inicialmente, los aviones mantenían activos sus radares, pero estos fueron apagados tras varios minutos de vuelo. Las plataformas de rastreo aéreo permitieron identificar la presencia de las aeronaves antes de que redujeran su firma electrónica, una práctica habitual en operaciones militares, aunque sensible desde el punto de vista geopolítico.

No existe confirmación oficial de que los aviones hayan ingresado al espacio aéreo soberano de Venezuela, pero la cercanía de las maniobras generó alertas en la región.

Este incidente se produce en medio de un aumento sostenido de la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, asociado a operaciones de seguridad regional y acciones contra el narcotráfico. Desde Caracas, estos despliegues han sido interpretados como actos de presión y una posible amenaza a la estabilidad del país.

Noticia en desarrollo…

