El 9 de diciembre de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado fue extraída de Venezuela en una operación de alto riesgo coordinada en medio de la mar por la Fundación Grey Bull Rescue, dirigida por Bryan Stern, veterano de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

La maniobra contempló una huida nocturna en absoluta oscuridad y un trayecto marítimo de 13 a 14 horas hasta un punto no revelado, donde la dirigente abordó una aeronave.

“Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona”, afirmó Stern al canal CBS.

Por su parte, Grey Bull Rescue en su cuenta oficial de X se pronunció sobre el operativo que lideró para que la líder opositora llegara sin problemas a Oslo Noruega en el marco de la entrega del Premio Nobel de Paz.

“Esta fue la misión más arriesgada y de mayor riesgo que hayamos realizado. También fue una de las más significativas. La operación duró casi 16 horas por tierra y mar, y exigió precisión y experiencia en cada paso”, indicó la corporación.

La operación incluyó el uso de disfraces, como una peluca, para evadir la vigilancia en su escondite en Caracas y alcanzar una embarcación en alta mar. Esa fase ocurrió entre sombras y condiciones de mar oscuro, húmedo y agitado.

Aunque Stern evitó ofrecer detalles de la etapa terrestre para no comprometer futuros operativos, habló sobre la dureza y el riesgo extremo que acompañaron el rescate.

Grey Bull Rescue has successfully completed its 800th mission — Operation: GOLDEN DYNAMITE — the extraction of @NobelPrize laureate María Corina Machado (@MariaCorinaYA) from deep in Venezuela. This was our most high threat and high stakes mission we have ever done. It was also… — Grey Bull Rescue (@greybullrescue) December 11, 2025

María Corina Machado quiere regresar a Venezuela

Pese a los riesgos para su seguridad, María Corina Machado expresó en Noruega su intención de volver a Venezuela lo antes posible. La dirigente sostuvo que su compromiso con la transición democrática permanece intacto y que su salida del país no modifica su propósito de continuar al frente de la oposición desde el territorio venezolano, según recogió la agencia AFP.

Según explicó, su decisión responde a la necesidad de acompañar a los ciudadanos que, según ella, continúan enfrentando presiones del gobierno de Nicolás Maduro. Aun después de escuchar las advertencias de Bryan Stern, director de Grey Bull Rescue, sobre el peligro que implicaría su retorno, Machado insistió en que su presencia en el país es fundamental para mantener la cohesión del movimiento opositor.

Para Machado, volver a Venezuela es una prioridad, incluso en un contexto donde las condiciones de seguridad siguen siendo inciertas y donde su liderazgo continúa siendo objeto de vigilancia por parte del oficialismo.

