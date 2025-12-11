En la madrugada de este jueves en Oslo, María Corina Machado ofreció una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en uno de los momentos más destacados de su agenda tras llegar a la capital noruega.

La comparecencia se produjo un día después de que su hija recibiera el Premio Nobel de la Paz en su nombre y representó su primera intervención formal ante la prensa internacional desde que estuvo en la clandestinidad en Venezuela por casi un año.

Durante la conferencia, Machado reafirmó su compromiso con la democracia, expresó la esperanza de que Venezuela recobre su libertad y agradeció el respaldo internacional, subrayando el papel de la comunidad noruega en su recibimiento y el apoyo político que ha recibido en el exterior.

La presencia del primer ministro noruego, quien respaldó las palabras de Machado y destacó la relevancia del reconocimiento del Nobel, consolidó un gesto diplomático significativo que refleja la atención expresa que su situación política y personal ha captado a nivel global.

María Corina Machado dijo si respalda intervención de Estados Unidos en Venezuela

Machado respondió de forma directa a la pregunta sobre si respalda una intervención de Estados Unidos en Venezuela. La activista afirmó que el país “ya está invadido por agentes rusos, por Hizbolá o por bandas criminales”.

La líder usó esa frase para argumentar que la amenaza externa no proviene de las democracias occidentales, sino de alianzas que fortalecen al régimen de Maduro.

Machado explicó que cualquier apoyo internacional debe enfocarse en acompañar la transición democrática y en proteger a la población venezolana, sin descartar mecanismos de presión más firmes por parte de Estados Unidos y de otros aliados.

Aunque no respaldó explícitamente una intervención militar clásica, sí defendió la necesidad de acciones coordinadas que frenen la expansión de grupos extranjeros armados dentro del territorio venezolano.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.