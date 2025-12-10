Con peluca y disfraz, María Corina Machado comenzó su huida de Venezuela el lunes 8 de diciembre para llegar a Oslo este miércoles con el fin de recibir el galardón que reconoció su resistencia al régimen de Nicolás Maduro. Machado salió desde el suburbio de Caracas, donde permaneció oculta durante un año hacia un pueblo pesquero, donde la esperaba una lancha.

Durante más de 10 horas, Machado y dos colaboradores pasaron por diez puestos de control militar, sorteando el riesgo de ser capturada en cada punto de revisión, según dio a conocer The Wall Street Journal. La líder opositora descansó unas horas antes de enfrentar la etapa más retadora: un viaje en lancha de madera a través del Caribe hasta Curazao, “con fuertes vientos y mar picado que ralentizó el trayecto”, dijo el diario.

La operación de escape estuvo planificada durante dos meses y fue ejecutada por una red venezolana especializada en trasladar personas fuera del país. Antes de zarpar, el grupo notificó al ejército estadounidense para evitar ataques aéreos que han afectado a embarcaciones similares en meses recientes.

Machado y su equipo partieron al amanecer, y los F-18 de la Armada estadounidense sobrevolaron la zona para proteger el trayecto. Fue así como la líder opositora llegó a Curazao alrededor de las 3 p. m., donde un contratista privado asignado por la administración Trump la recibió.

Tras pasar la noche en un hotel, Machado abordó un avión ejecutivo rumbo a Oslo, con escala en Bangor, Maine. Antes de despegar, dejó un mensaje de agradecimiento a quienes ayudaron en su fuga. Su hija recibió el Nobel en su nombre y confirmó que Machado regresará a Venezuela pronto.

La llegada de Machado a Oslo se mantuvo en secreto, y el Instituto Nobel declaró desconocer su paradero al inicio de la ceremonia. En Noruega, se confirmó que la líder saludará desde el balcón del Grand Hotel a sus seguidores y al público internacional este 11 de diciembre. Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Machado de servir a intereses estadounidenses y cuestionó su salida del país.

María Corina Machado gana el Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".