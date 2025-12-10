La noche en Oslo estuvo marcada por un momento profundamente nostálgico cuando María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente premio Nobel de la Paz, salió al balcón del Grand Hotel para cantar el himno nacional junto a decenas de personas que la esperaban en la calle.

Era la madrugada del jueves y su aparición simbolizaba el cierre de más de un año de clandestinidad por razones de seguridad.

Machado llegó a la capital noruega tras cruzar el Atlántico y adelantar un escape por el Caribe, en una travesía escoltada por Estados Unidos. El arribo provocó una inmediata reacción entre los venezolanos presentes, que comenzaron a entonar anticipadamente el himno.

En medio del frío europeo, las voces se alzaron con la estrofa inicial: “Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó”, frase que retumbó entre los asistentes mientras miraban hacia el balcón del hotel.

🌍 María Corina Machado reaparece, luego de más de diez meses en la clandestinidad, en el balcón del Gran Hotel en Oslo, Noruega. La líder opositora de Venezuela saluda a sus compatriotas luego de que abandonó Venezuela en un arriesgado escape —primero en barco hacia Curazao—… pic.twitter.com/R81eLKRTVE — Pulzo (@pulzo) December 11, 2025

Así fue la llegada de María Corina Machado a Oslo

La líder opositora apareció con la mano en el pecho y se unió al canto, en un gesto que muchos vivieron como un reencuentro emocional después de meses marcados por la persecución y el ocultamiento forzado.

El momento, registrado por varios asistentes, condensó la carga simbólica de su regreso a la vida pública y el peso de su resistencia frente al régimen de Nicolás Maduro.

El canto colectivo del himno se convirtió en uno de los episodios más comentados de su llegada a Oslo, un instante que mezcló alivio, memoria y una nostalgia palpable entre quienes siguieron su huida y esperaban su reaparición.

