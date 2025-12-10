La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, arribó este miércoles 10 de diciembre al aeropuerto de Oslo, Noruega.

Se espera que en las próximas horas se reúna con su madre y sus hijos antes de dirigirse al balcón del Grand Hotel, donde saludará a los venezolanos y demás personas presentes.

El partido de Corina Machado, Vente Venezuela, también hace presencia en el lugar y

Noticia en desarrollo…

