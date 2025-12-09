Nicolás Maduro volvió a encender el debate político regional con una salida que mezcló humor y tensión diplomática. Durante un acto con empresarios transmitido en cadena nacional, el mandatario venezolano afirmó que ahora debe “hablar más seguido en inglés” porque —según dijo— recibe frecuentes llamadas “del Norte”, en referencia directa al contacto telefónico que mantuvo hace dos semanas con el presidente estadounidense Donald Trump.

Maduro hizo el comentario en tono burlón, asegurando que pasa diciendo “hello, mister, hello” de manera permanente. El episodio ocurre en un momento especialmente delicado para Caracas, con Estados Unidos reforzando su presencia militar en el Caribe desde agosto con una flotilla de buques y aviones, y la incorporación en noviembre del portaviones US Gerald Ford, el más grande del mundo.

Mientras Trump sostiene que se trata de operaciones antinarcóticos, Maduro insiste en que esas maniobras encubren un intento por derrocarlo. El cruce verbal también se da en la antesala de un evento clave para la oposición: la líder María Corina Machado está a punto de recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, donde se espera una fuerte atención internacional.

La llamada entre Trump y Maduro

Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha revelado el contenido de la llamada. Trump, el primero en confirmarla, solo dijo que no “salió bien ni mal” y que se limitó a mencionar “un par de cosas”. Maduro, por su parte, describió el diálogo como “cordial y respetuoso”.

El telón de fondo sigue siendo el mismo: Washington acusa al gobernante venezolano de encabezar el Cartel de los Soles, declarado organización terrorista el 24 de noviembre, y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura.

Con ese clima, la conversación telefónica entre ambos presidentes se convirtió en un punto más dentro de una relación marcada por la desconfianza y las presiones mutuas.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.