En los últimos días, la tensión diplomática aumentó entre Colombia y Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump lanzara una nueva advertencia pública contra Colombia, insinuando la posibilidad de una acción militar terrestre como respuesta al avance del narcotráfico.

Frente a esto, en diálogo con Semana, Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, aseguró que este tipo de mensajes corresponde más a una estrategia política y a un recurso retórico que a una intención real de intervención armada.

Whitaker señaló que esas declaraciones deben entenderse dentro del contexto interno de Estados Unidos, donde el discurso firme frente al narcotráfico suele conectar con sectores específicos del electorado. Aunque Colombia continúa como uno de los principales productores de cocaína, no figura como un objetivo militar estratégico para Washington.

“Más que un mensaje, hay que analizar que se da en este contexto entre Trump y Petro. Y creo que aciertan los analistas que han dicho que ambos presidentes ganan algo políticamente del pleito. Petro se perfila como el gran defensor del continente de las Américas frente al “imperio del Norte”, y eso le da la oportunidad de ejercer sus raíces ideológicas. Trump siempre va a reaccionar así. Es su manera de ser. Y, si se siente atacado, reaccionará con diez veces más fuerza”, indicó Whitaker.

¿Trump podría legalmente lanzar ataque por tierra en Colombia?

Por otra parte, de acuerdo con el diplomático, desde el punto de vista legal, para cualquier despliegue bélico de gran escala “se necesita una autorización” del Congreso de Estados Unidos.

“Hacer un ataque por tierra, no lanzar bombas ni misiles, sino poner tropas, sería contradictorio con lo que Donald Trump ha dicho que cree. También sería contradictorio con lo que significa Make America Great Again (MAGA), gastando recursos, además de sangre, estadounidenses en el exterior”, agregó el exdiplomático.

En el plano táctico, expertos coinciden en que un ataque terrestre para destruir laboratorios de cocaína en Colombia tendría poco sentido. Whitaker explicó que la mayoría de estos puntos son móviles, pequeños y vulnerables a operaciones puntuales que no requieren un despliegue militar masivo. Por tanto, un ingreso armado no ofrecería ventajas reales ni justificaría los costos diplomáticos y estratégicos.

Mientras tanto, las tensiones entre Trump y el presidente Gustavo Petro también aportan combustible a las especulaciones. El diálogo entre ambos gobiernos permanece tenso, y cada lado utiliza la confrontación discursiva como herramienta política. Sin embargo, no hay señales de que cualquiera de los dos mandatarios busque escalar hacia un conflicto armado directo.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.