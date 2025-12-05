El sorteo del Mundial 2026 definió que la selección Colombia quedó en el Grupo K, enfrentando a Portugal por primera vez en la historia en esta competencia. Además de Portugal, la tricolor se medirá con Uzbekistán y un equipo que saldrá del repechaje intercontinental.

(Vea también: Batacazo de figura con Selección Colombia, cerca de histórico en Europa: se pagaría un dineral)

Con el grupo definido, la Federación Colombiana de Fútbol y los organizadores ya tienen claras las posibles ciudades donde se disputarán los partidos de fase de grupos. Esto permitirá que el equipo de Néstor Lorenzo planifique sus desplazamientos y logística de manera más eficiente, teniendo en cuenta que los viajes no serán tan largos.

Posibles ciudades para los partidos de Colombia en Mundial 2026

Las ciudades candidatas para recibir los encuentros de la selección Colombia se encuentran en Estados Unidos y México, cinco opciones que concentran la mayor parte de los partidos de fase de grupos. Para los partidos que se puedan dar en territorio estadounidense, los aficionados colombianos necesitarán visa:

NRG Stadium, Houston

Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Chivas, Guadalajara

Hard Rock Stadium, Miami

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Aunque aún no se han confirmado las tres sedes definitivas para el Grupo K, esta decisión se anunciará próximamente. La selección colombiana podrá preparar su itinerario considerando estas ciudades, lo que permitirá optimizar tiempos de viaje y descanso entre partidos.

El hecho de que las posibles sedes estén concentradas en dos países facilita la planificación logística y de entrenamiento del equipo colombiano. Los desplazamientos cortos entre ciudades pueden ser clave para mantener el rendimiento de los jugadores durante la fase de grupos.

La definición de las sedes también tiene en expectativa a los aficionados, quienes podrán planear su asistencia a los partidos y organizarse para acompañar a la selección en esta histórica participación en el Mundial 2026.

Con esta fase de planificación avanzada, Colombia busca enfrentar el Grupo K con la mejor preparación posible y aprovechar al máximo sus oportunidades frente a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental.

