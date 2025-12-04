Falcao García, uno de los mejores jugadores en la historia de Colombia, ya suma varios meses sin jugar de forma profesional, pues a mitad de año salió de Millonarios luego de no clasificar a la final del fútbol colombiano y desde entonces no ha vuelto a firmar por ningún otro club.

De hecho, mucho se ha hablado de su futuro, pues algunos consideran que ya debería retirarse, teniendo en cuenta su edad, mientras que otros dicen que todavía tiene calidad para jugar en torneos como la MLS de Estados Unidos, por poner un ejemplo.

Sin embargo, el colombiano ya tiene una fecha para decidir si sigue o no, pues desde Washington, ciudad en la que se va a hacer el sorteo del Mundial, el jugador habló con Noticias Caracol y dijo cuándo tomará una decisión de su futuro.

“Me estoy entrenando sigo preparándome para ver si en enero me decido y continúo jugando”, dijo el futbolista de 39 años de edad.

Y es que cabe recordar que Falcao es uno de los invitados por la Fifa para el sorteo que se llevará a cabo este viernes desde la capital estadounidense, en la que se conocerá la suerte y el camino de la Selección Colombia en el próximo Mundial.

Precisamente sobre esto, el delantero colombiano dijo que está ilusionado con este proceso de Néstor Lorenzo, el cual ya tiene un subcampeonato de Copa América.

“[El equipo] está bien, creciendo y evolucionando como en todo proceso. Yo estoy muy ilusionado con esta selección“, comentó el máximo goleador del combinado nacional.

Por lo pronto, queda ver cuál será la función de Falcao en este sorteo, pero los aficionados esperan que le dé suerte al combinado nacional para que, como él mismo dijo, quede “en un buen grupo y en buenas plazas” para lograr el mejor resultado posible en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio del próximo año.

