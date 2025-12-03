James aseguró que el objetivo del equipo es competir al más alto nivel y luchar por ganar la Copa del Mundo. Con 34 años, James destacó que esta experiencia será muy distinta a la de Brasil 2014, cuando debutó en un Mundial con 23 años.

Ahora se siente más maduro, consciente del paso del tiempo y de la importancia de prepararse en lo físico y mental para afrontar el torneo.

El volante cucuteño afirmó que la selección cuenta con un plantel fuerte y competitivo, capaz de enfrentar de tú a tú a cualquier rival.

“Estoy tranquilo, porque con el equipo que tenemos, al que le toque, le vamos a dar cara porque este es un equipo grande. […] Debemos estar preparados tanto física como mentalmente; todos tenemos claro eso, nos estamos jugando cosas grandes, una Copa del Mundo y queremos ganarla, es lo que todos queremos porque en 2024 jugamos una gran final que no se dio”, apuntó en Noticias Caracol.

Mencionó que todo el grupo comparte la ilusión y el compromiso de hacer historia, especialmente después de haber llegado a una final de Copa América en 2024 que no pudieron ganar.

Por ello, considera clave aprovechar los meses previos para afinar detalles y mantener la unión del equipo. James habló también del significado personal que tiene representar al país, asegurando que juega con pasión, buena energía y felicidad, convencido de que eso ayuda a que las cosas salgan bien en la cancha.

