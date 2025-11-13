La periodista argentina Yanina Latorre reveló recientemente en su programa SQP de América TV los presuntos motivos que habrían desencadenado la ruptura de la amistad entre ‘La Joaqui’ y ‘China’ Suárez, señalando al futbolista colombiano James Rodríguez como el detonante del conflicto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: James Rodríguez prendió alarmas en Selección Colombia: muy sonriente, pero con inquietante imagen)

Según Latorre, ambas artistas mantenían una relación cercana durante un tiempo, sobre todo cuando Suárez incursionaba en la música urbana y compartía momentos profesionales y personales con ‘La Joaqui’.

Durante la transmisión, la conductora aseguró: “La pelea de ‘La Joaqui’ y la ‘China’ tiene nombre y apellido. Ellas dos eran muy amigas, cuando ‘La Joaqui’ termina con James Rodríguez, la ‘China’ automáticamente lo empieza a seguir”. Este gesto, interpretado como una posible traición por parte de la cantante argentina, habría marcado un punto de quiebre en la relación.

Lee También

Yanina Latorre reveló el motivo del conflicto entre La Joaqui y la China Suárez: la actriz habría tenido un vínculo con James Rodríguez, jugador de la Selección de Colombia y expareja de la cantante, poco después de su separación. pic.twitter.com/og0T0AL1E0 — MDZ Online (@mdzol) November 12, 2025

La periodista añadió que la amistad entre ambas artistas no solo se vio afectada por este hecho, sino también por situaciones sociales que tensaron la relación: “También sé que la ‘China’ en un momento le festejó un cumpleaños a ‘La Joaqui’ y como cayó con mucha gente, a ella no le habría gustado”.

Latorre detalló que, antes de este conflicto, ambas compartían tiempo juntas, sobre todo en la época en la que Suárez buscaba consolidarse en la música:

Respecto al futbolista, Latorre indicó que ‘La Joaqui’ habría mantenido una relación con James Rodríguez, lo que habría causado tensiones adicionales cuando la ‘China’ mostró interés por él de manera pública a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, ni James Rodríguez, ni ‘La Joaqui’, ni ‘China’ Suárez se han pronunciado públicamente sobre el conflicto. Mientras tanto, el mediocampista colombiano se mantiene enfocado en su carrera deportiva, actualmente concentrado con la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, programados para el 15 y 18 de noviembre.

James, quien recientemente finalizó su paso por el León de México, ha visto cómo su nombre se ve involucrado en un tema que combina amistad, celos y presunta traición.

Cabe recordar que a mediados de octubre, La Joaqui fue consultada sobre el distanciamiento con Suárez, pero evitó dar detalles sobre lo sucedido. Ante la pregunta de un cronista de LAM sobre su relación de amistad con la actriz, respondió:

“No pasó nada. Cuando vos te conocés con la otra persona, después van cambiando los gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf. Antes nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”.

La historia entre ‘La Joaqui’ y ‘China’ Suárez sigue causando interés en los medios y entre los fanáticos, quienes esperan algún pronunciamiento oficial de las protagonistas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.