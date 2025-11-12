Uno de los temas de conversación en los últimos días ha sido el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, pues luego de quedar eliminado con el Club León se conoció que no renovará su contrato y por eso será agente libre a partir de diciembre.

Así fue la despedida de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca:

Por eso mismo los aficionados se han cuestionado acerca de su futuro, pues a poco más de siete meses para el Mundial, es importante que consiga un equipo en el cual encuentre ritmo, buen nivel y en donde tenga la confianza del entrenador para desempeñar su fútbol.

De hecho, se ha hablado de otro equipo de México, alguno de Sudamérica o incluso uno de la MLS de Estados Unidos, una liga que ha cogido mucho nivel y, al ser el Mundial allá, se podría presentar como una buena alternativa.

Dónde va a jugar James Rodríguez

En las últimas horas salió a la luz un equipo que tendría terreno ganado en la carrera por contratar al jugador colombiano, pues según informó el ‘Vbar’ de Caracol Radio, el Orlando City se plantea como una gran opción.

👀🇨🇴La opción de que James Rodríguez pueda jugar en el Orlando City es REAL

Este equipo se plantea como una buena alternativa porque allí hay una gran presencia de sudamericanos, sobre todo de colombianos, que rodearían bien al mediocampista para que desempeñe bien su fútbol.

De hecho, el técnico es el colombiano Óscar Pareja, quien ya lleva muchos años en la institución y ha llevado al equipo a un gran nivel. Además, aparecen futbolistas nacionales como Luis Fernando Muriel y el mismo Iván Angulo, quienes también tuvieron una gran temporada en Estados Unidos.

Lo cierto es que esto hasta ahora sigue siendo un rumor, por lo que James y su representante deben seguir buscando opciones para que haga una pretemporada decente y luego tenga una gran cantidad de minutos para que llegue en la mejor condición al Mundial.

Por lo pronto, James se encuentra en Estados Unidos preparando los últimos partidos del año de la Selección Colombia, los cuales serán frente a Nueva Zelanda y Australia.

