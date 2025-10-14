Pasó la fecha Fifa y la Selección Colombia tuvo muy buenos rendimientos en los partidos contra México y Canadá: pasó invicto ante dos rivales muy fuertes que serán anfitriones en la próxima Copa del Mundo y por eso eran juegos importantes para medir cómo está el nivel después de haber terminado las Eliminatorias.

En estos compromisos, el técnico argentino Néstor Lorenzo pudo probar algunos nombres que no habían sonado recientemente, pero que de mantener el nivel podrían entrar a la lista definitiva, como el caso de Johan Carbonero, quien incluso le marcó uno de los goles a los mexicanos.

Después del empate sin goles ante Canadá, los futbolistas regresarán a sus clubes para continuar la temporada en la mejor forma posible, pues la idea es ponerle la tarea complicada al argentino de elegir los mejores 23 que vayan al torneo más importante de todos.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, los aficionados de la Selección Colombia deben esperar un mes para volver a ver al combinado nacional, pues el próximo encuentro será contra Nueva Zelanda en un compromiso que se llevará a cabo en Estados Unidos.

De hecho, dicho encuentro será el 15 de noviembre a las 7:00 de la noche, hora colombiana, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, un sitio en el que hay miles de colombianos y por eso se espera una gran afición para este compromiso.

Vale la pena destacar que a lo largo de la historia, Colombia y Nueva Zelanda solo se han enfrentado en una oportunidad y fue en la Copa Confederaciones de 2003, cuando el cuadro ‘Cafetero’ ganó por 3-1 gracias a los goles de Giovanny Hernández, Mario Yepes y Jorge López.

Luego, el 18, Colombia se iba a medir en Nueva York a Nigeria, pero este rival jugará repechaje y por eso no podrá disputar este amistoso. Ante esto, la Federación Colombiana de Fútbol avanza en la búsqueda de encontrar otro rival que le ayude a medirse de cara al Mundial.

Después de estos compromisos, el combinado nacional quedará atento del sorteo del Mundial que se llevará a cabo en Washington el 5 de diciembre, fecha en la que se conocerán los rivales del combinado nacional.

